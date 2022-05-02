Карри — о победе над «Мемфисом»: у «Голден Стэйт» чемпионский ДНК

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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу победы в первом матче 1/2 финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Мемфис Гриззлиз».
Карри — о победе над «Мемфисом»: у «Голден Стэйт» чемпионский ДНК
  • AP

«У нас есть чемпионский ДНК, и мы использовали его в этом матче. Именно в этом всё дело, и именно поэтому мы победили. Нельзя ни в один момент игры опускать руки и думать о том, что ты из неё выбыл. Для нас это большая победа», — цитирует Карри ESPN.

Игра, которая прошла в Мемфисе, завершилась со счётом 117:116 в пользу команды из Сан-Франциско.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Гриззлиз» Джа Морант, который оформил дабл-дабл (34 очка, десять передач).

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Голден Стэйт». Следующая игра пройдёт 4 мая.

Ранее сообщалось, что «Финикс Санз» пробился во второй раунд плей-офф НБА.

 

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