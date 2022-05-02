«Спартак» не смог сыграть с «Крыльями Советов» в ретроформе из-за проблем с логистикой

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что красно-белые не смогли провести матч 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов» в ретроформе из-за проблем с логистикой.

«Матч с «Крыльями Советов» должны были сыграть в ретроформе, но она застряла в другой стране. Если всё будет хорошо, то «Спартак» в ней ещё сыграет», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. Перед началом игры в честь 100-летия клуба был организован круг почета от ветеранов красно-белых.

«Спартак» в последнем домашнем матче сезона-2021/22 примет 15 мая петербургский «Зенит» в рамках 29-го тура.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев обошёл Виктора Онопко, Джордана Ларссона и Дениса Глушакова по голам за «Спартак» в РПЛ.