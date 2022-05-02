«Спартак» не смог сыграть с «Крыльями Советов» в ретроформе из-за проблем с логистикой
- РИА Новости
«Матч с «Крыльями Советов» должны были сыграть в ретроформе, но она застряла в другой стране. Если всё будет хорошо, то «Спартак» в ней ещё сыграет», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. Перед началом игры в честь 100-летия клуба был организован круг почета от ветеранов красно-белых.
«Спартак» в последнем домашнем матче сезона-2021/22 примет 15 мая петербургский «Зенит» в рамках 29-го тура.
Ранее сообщалось, что Александр Соболев обошёл Виктора Онопко, Джордана Ларссона и Дениса Глушакова по голам за «Спартак» в РПЛ.