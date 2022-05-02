The Athletic: Фёдоров — кандидат на пост главного тренера «Детройта»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров может возглавить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз».

По информации The Athletic, руководство «Детройта» решило не продлевать контракт с Джеффом Блэшиллом и рассматривает Фёдорова на пост главного тренера команды. Отмечается, что в шорт-листе также есть фамилия Игоря Ларионова.

Напомним, что «Детройт» занял 12-е место в регулярном сезоне-2021/22 и не попал в плей-офф турнира. ЦСКА же под руководством Фёдорова выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22.

Ранее Сергей Фёдоров высказался о победе ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ над «Металлургом» (4:1).