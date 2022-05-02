The Athletic: Фёдоров — кандидат на пост главного тренера «Детройта»

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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров может возглавить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз».

По информации The Athletic, руководство «Детройта» решило не продлевать контракт с Джеффом Блэшиллом и рассматривает Фёдорова на пост главного тренера команды. Отмечается, что в шорт-листе также есть фамилия Игоря Ларионова.

Напомним, что «Детройт» занял 12-е место в регулярном сезоне-2021/22 и не попал в плей-офф турнира. ЦСКА же под руководством Фёдорова выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22.

Ранее Сергей Фёдоров высказался о победе ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ над «Металлургом» (4:1).

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