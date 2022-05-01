Касаткина прокомментировала победу над Саккари на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла пятую ракетку мира гречанку Марию Саккари в матче второго круга грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Начало получилось немного разболтанным, но уже в конце первого сета я нашла свою игру и смогла переломить матч. Счёт не отражает происходившего, но я очень рада, что смогла победить и не потратить на это слишком много времени», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.

Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу Касаткиной. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.

В следующем раунде российская теннисистка сыграет с Сарой Соррибес-Тормо из Испании.

Ранее Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.