Касаткина обыграла пятую ракетку мира Саккари на турнире в Мадриде

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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Касаткина обыграла пятую ракетку мира Саккари на турнире в Мадриде
  • AP

В матче второго круга россиянка обыграла пятую ракетку мира, гречанку Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу Касаткиной. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.

В следующем раунде российская теннисистка сыграет с победительницей пары Наоми Осака (Япония) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Ранее Рафаэль Надаль раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

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