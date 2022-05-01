Рябыкин стал главным тренером омского «Авангарда»

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Дмитрий Рябыкин назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».

Контракт с 46-летним Рябыкиным рассчитан на один год и может быть продлён в случае достижения цели на сезон, сообщает пресс-служба омского клуба.

«Выбор из главных тренеров на рынке был не так велик. Проработав несколько вариантов, мы пришли к выводу, что кандидатура Дмитрия Рябыкина является на данный момент оптимальной», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Рябыкин сменил на посту главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. До этого он работал ассистентом канадского специалиста.

Ранее тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о поражении команды от ЦСКА в Кубке Гагарина.

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