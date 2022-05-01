Тейлор одолела Серрано и сохранила чемпионские титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO

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Непобеждённая абсолютная чемпионка мира по боксу ирландка Кэти Тейлор успешно защитила все свои чемпионские пояса.

35-летняя Тейлор одержала победу в поединке за титулы в лёгком весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO раздельным решением судей над в пуэрториканкой Амандой Серрано.

Бой прошёл в Нью-Йорке.

На счету Тейлор 21 победа. 33-летняя Серрано одержала 42 победы при двух поражениях и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Артур Бетербиев в скором времени сможет защищать цвета канадского флага на соревнованиях.

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