Тейлор одолела Серрано и сохранила чемпионские титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO
35-летняя Тейлор одержала победу в поединке за титулы в лёгком весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO раздельным решением судей над в пуэрториканкой Амандой Серрано.
Бой прошёл в Нью-Йорке.
На счету Тейлор 21 победа. 33-летняя Серрано одержала 42 победы при двух поражениях и одной ничьей.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Артур Бетербиев в скором времени сможет защищать цвета канадского флага на соревнованиях.