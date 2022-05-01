В Краснодаре прошёл Суперфинал чемпионата «Локобаскет — Школьная лига»

В Суперфинале «Локобаскет — Школьная лига» приняли участие 42 команды.

Финальный день начался с Матча звёзд участников проекта «Локостарт». В «звёздном» матче встретились команды Востока и Запада. Но и те, и другие — представители краснодарских учебных заведений.

Команда Запада выиграла со счётом 24:14.

Победу в соревнованиях среди девочек одержала Республика Хакасия, которая в финале одолела Ростовскую область со счётом 69:28. Бронзу завоевали баскетболистки из Ленинградской области.

Гвоздем программы Суперфинала был мужской финал, в котором встречались парни из Волгоградской области и Краснодарского края. Победителями стали игроки из Краснодарского края. Третье место у Воронежской области.

Перед награждением на паркет вышел финалист пятого сезона программы «Голос. Дети» Akmal, которые исполнил свои популярные композиции.

Также исполнительный директор РФБ Владимир Дячок передал президенту «Локо» Андрею Ведищеву грант на 500 тысяч рублей за вклад в развитие баскетбола. Андрей Владимирович сказал, что передает эти деньги командам-победителям, которые заслужили свой приз.

Ранее Поспелов заявил, что «Локобаскет» — большое и знаковое мероприятие.