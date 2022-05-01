Поспелов: «Локобаскет» — большое и знаковое мероприятие

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Организатор проекта «Локобаскет — Школьная лига» Дмитрий Поспелов поделился мыслями о Суперфинале всероссийского чемпионата «Локобаскет — Школьная лига».

«Проект проводится уже 15 лет. Для нас в Краснодаре это особенное событие. Наши ребята будут играть в финале. Мы уделяем очень большое внимание развитию детско-юношеского спорта. Это касается не только баскетбола, но и других направлений. Если говорить о баскетболе: 42 команды, 37 регионов, 2600 тыс. детей. Это очень большое и знаковое мероприятие. Это шаг в развитии спорта всей страны. Таких кампаний действительно немного, но мы являемся примером для того, чтобы аналогичные мероприятия проводились чаще», — заявил Поспелов.

Он также прокомментировал предстоящую серию Единой лиги между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».

«Безусловно, мы особенно ждём этот матч. ЦСКА — сильный соперник. Игра будет на все сто», — добавил Поспелов.

Ранее Андрей Кириленко поприветствовал участников суперфинала «Локобаскета».

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