Григорян: мы собрались обсуждать чемпионство «Зенита», а наблюдаем цирк

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян высказался о конфликте между комментатором Константином Геничем и нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Я считаю, у нас больное футбольное сообщество. У футболистов звёздная болезнь, у комментаторов тоже. Отсюда и весь этот цирк. Мы собрались обсуждать чемпионство «Зенита», а наблюдаем чистейший цирк!» — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что Дзюба в прямом эфире резко высказался в адрес Генича после истории со спором. Футболист и комментатор поспорили, сможет ли Иван Сергеев забить восемь мячей в чемпионате. Футболист достиг этой отметки, и Дзюба проспорил Геничу.

Ранее Дзюба заявил, что то, как Генич ведёт себя, — «это фу» и он его тоже забанил после «Спартака».