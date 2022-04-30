Генич: Дзюба — фуфло и позорник

Российский комментатор Константин Генич жёстко ответил нападающему «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Дзюба фуфло! Позорник. Вокруг было десять человек, какой тет-а-тет?! И он сам предложил спор. А теперь — «фу», — написал Генич в своём Telegram-канале.

Напомним, что Дзюба в прямом эфире резко высказался в адрес Генича после истории со спором. Футболист и комментатор поспорили, сможет ли Иван Сергеев забить восемь мячей в чемпионате. Футболист достиг этой отметки, и Дзюба проспорил Геничу.

Ранее Дзюба заявил, что то, как Генич ведёт себя, — «это фу» и он его тоже забанил после «Спартака».