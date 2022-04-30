Семак: наши результаты — это сплошные нервы, постоянные перестроения и огромный труд

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о четвёртом подряд чемпионстве в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зенит» не доминирует в лиге. С точки зрения результатов — возможно, но с точки зрения качества игры — нет. Наши результаты — это сплошные нервы, постоянные перестроения, непрерывная работа и огромный труд. Я бы не сказал, что мы играем с запасом сил», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стала чемпионом России (без учёта победы в первенстве СССР).

Ранее сообщалось, что игрокам «Зенита» вручили золотые медали за победу в чемпионате России.