Карпин высказался о поражении «Ростова» в матче с «Краснодаром»
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«На первый тайм «Краснодар» вышел выигрывать матч, а мы — просто играть. После перерыва жёлто-синие вышли побеждать. Единственное — не хватило забитого мяча, хотя моментов было более чем достаточно», — цитирует Карпина «Чемпионат».
По его словам, никаких претензий ко второму тайму к ростовскому клубу у него нет, но про игру в первой половине матча он собирается серьёзно поговорить с командой.
Напомним, что «Ростов» (34 очка) находится на восьмом месте таблицы чемпионата России. «Краснодар» набрал 42 очка и располагается на пятой строчке.
Ранее Карпина рассмешило заявление гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой об отсутствии результатов во времена его работы с московской командой при неограниченном бюджете.