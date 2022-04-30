Карпин высказался о поражении «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:2) в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На первый тайм «Краснодар» вышел выигрывать матч, а мы — просто играть. После перерыва жёлто-синие вышли побеждать. Единственное — не хватило забитого мяча, хотя моментов было более чем достаточно», — цитирует Карпина «Чемпионат».

По его словам, никаких претензий ко второму тайму к ростовскому клубу у него нет, но про игру в первой половине матча он собирается серьёзно поговорить с командой.

Напомним, что «Ростов» (34 очка) находится на восьмом месте таблицы чемпионата России. «Краснодар» набрал 42 очка и располагается на пятой строчке.

Ранее Карпина рассмешило заявление гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой об отсутствии результатов во времена его работы с московской командой при неограниченном бюджете.