Бакаев: судьи тоже живые люди и могут ошибаться

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал игру команды и работу судей в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:3).

«У нас были очень хорошие моменты, 100%-ные, но мы их не использовали. Два наших гола не засчитали», — цитирует Бакаева пресс-служба красно-белых.

По его словам, ростовский клуб получил право на два пенальти, которые были необязательны со стороны «Спартака».

«Паузы в матчах из-за VAR? Может, у нас арбитры просто сильнее боятся ошибиться? Главное — пусть всё будет честно и справедливо. Понимаю, что судьи — тоже живые люди, могут ошибаться. Удачи им, что тут ещё сказать», — добавил Бакаев.

Напомним, что столичный клуб уступил на выезде «Ростову». Судья Виталий Мешков назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова.

«Спартак» занимает десятое место с 31 очком в активе. Жёлто-синие набрали 34 очка и поднялись на восьмую строчку.

Ранее ветеран красно-белых Анзор Кавазашвили назвал причину проблемы судейства в РПЛ.