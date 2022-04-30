Романцев рассказал, что стало причиной спада в игре ЦСКА

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал причины спада в игре столичного ЦСКА во второй половине сезона-2021/22.

«Хорошее начало весеннего отрезка чемпионата связывают с качественной работой селекционной службы, благодаря чему появились Гбамен из «Эвертона», Карраскаль из «Ривер Плейт», Языджи из «Лилля». Команда преобразилась, побежала, стала набирать очки», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, после пары неудачных матчей для команды началась полоса неудач. Романцев также подчеркнул, что усиление состава никогда не было гарантией хорошей игры.

«Алексей Березуцкий попал в такую ситуацию впервые. И естественно, стал искать выход из неё: варьировать тактику, делать перестановки в составе. Наконец во встрече с «Динамо» это сработало. Но переоценивать победу и считать, что кризис позади, я бы не спешил. Скорее это начало выхода из него», — заключил Романцев.

По итогам 26 туров ЦСКА (47 очков) располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (58 очков).

Ранее Романцев назвал главного конкурента «Зенита» в сезоне-2022/23.