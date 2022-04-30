«Мемфис» обыграл «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
«Мемфис» в гостях в шестом матче 1/4 финала Западной конференции нанёс поражение «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 114:106.
Самым результативным в составе «Гриззлиз» стал Диллон Брукс, который набрал 23 очка, сделал три подбора и две голевые передачи. У «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс записал на свой счёт 30 очков, пять подборов и пять передач.
«Мемфис» одержал победу в серии со счётом 4:2.
«Гриззлиз» в 1/2 финала Западной конференции сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».
В других матчах встретятся:
«Майами» — «Филадельфия»,
«Бостон» — «Милуоки»,
«Финикс» — «Даллас».
Ранее сообщалось, что «Даллас Маверикс» одержал победу над «Юта Джаз» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА.