«Мемфис» обыграл «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

«Мемфис Гриззлиз» оформил выход в четвертьфинал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мемфис» в гостях в шестом матче 1/4 финала Западной конференции нанёс поражение «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 114:106.

Самым результативным в составе «Гриззлиз» стал Диллон Брукс, который набрал 23 очка, сделал три подбора и две голевые передачи. У «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс записал на свой счёт 30 очков, пять подборов и пять передач.

«Мемфис» одержал победу в серии со счётом 4:2.

«Гриззлиз» в 1/2 финала Западной конференции сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».

В других матчах встретятся:

«Майами» — «Филадельфия»,

«Бостон» — «Милуоки»,

«Финикс» — «Даллас».

Ранее сообщалось, что «Даллас Маверикс» одержал победу над «Юта Джаз» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА.