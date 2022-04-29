Ибрагимович: я лучший футболист в МЛС и был слишком хорош для этого турнира

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Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о периоде выступления в Главной лиге футбола (МЛС).

«Я очень благодарен МЛС, потому что они дали мне шанс почувствовать себя живым. Я был слишком хорош для этого турнира, что, собственно, и показал. Я лучший футболист, когда-либо игравший в МЛС. И это не моё эго или попытка похвалить себя. Это правда», — цитирует Ибрагимовича ESPN.

По его словам, он наслаждался временем, проведённым в лиге, и игра в МЛС была лучшим для него способом вернуться на поле после травмы.

«Я очень горжусь тем, что играл в этой лиге, потому что мне говорили, что там пустые стадионы. Но это не так, болельщиков было много, не могу жаловаться», — добавил Ибрагимович.

Напомним, что 40-летний форвард играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год. Он принял участие в 58 матчах команды, в которых забил 53 мяча и отдал 15 результативных подач.

Ранее Ибрагимович заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной Швеции после поражения от Польши в стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

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