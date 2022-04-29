В «Спартаке» высказались о решении Ананидзе завершить спортивную карьеру

В «Спартаке» прокомментировали решение бывшего полузащитника команды Джано Ананидзе завершить спортивную карьеру.

«Сегодня Джано Ананидзе объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за всё, Джано! Желаем всего наилучшего», — написала пресс-служба красно-белых в Telegram-канале клуба.

Напомним, что грузинский футболист дебютировал за основу московского клуба в 2009 году и защищал цвета команды вплоть до 2019-го. В составе «Спартака» он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

С января 2022 года хавбек выступал за тбилисское «Динамо».

Ранее бывший хавбек сборной России Роман Широков высказался о решении Ананидзе завершить карьеру.