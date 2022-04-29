В Армении опровергли информацию о срыве перехода Медведевой в сборную из-за смены фамилии
- РИА Новости
«Информация о том, что наша федерация не хотела приглашать Евгению Медведеву из-за фамилии, — абсолютная ложь! То, что она её поменяла, нас вообще не касается», — цитирует Степанян «Спорт-Экспресс».
По её словам, предложение о приглашении фигуристки никогда официально не озвучивалось и никаких просьб о переходе спортсменки не было.
«Мы очень любим Женю, вся наша страна. Мы даже пригласили её вместе с мамой на этап юниорского Гран-при в сентябре, чтобы её все могли увидеть воочию», — добавила Степанян.
Напомним, по информации СМИ, ФФКА не хотели приглашать 22-летнюю спортсменку в сборную страны из-за смены фамилии Бабасян на Медведева.
Ранее Медведева рассказала о реакции близких на её откровенную фотосессию.