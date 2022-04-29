В Армении опровергли информацию о срыве перехода Медведевой в сборную из-за смены фамилии

Короткая ссылка
Президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян опровергла информацию о том, что переход двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в национальную сборную страны сорвался из-за смены фамилии.
В Армении опровергли информацию о срыве перехода Медведевой в сборную из-за смены фамилии
  • РИА Новости

«Информация о том, что наша федерация не хотела приглашать Евгению Медведеву из-за фамилии, — абсолютная ложь! То, что она её поменяла, нас вообще не касается», — цитирует Степанян «Спорт-Экспресс».

По её словам, предложение о приглашении фигуристки никогда официально не озвучивалось и никаких просьб о переходе спортсменки не было.

«Мы очень любим Женю, вся наша страна. Мы даже пригласили её вместе с мамой на этап юниорского Гран-при в сентябре, чтобы её все могли увидеть воочию», — добавила Степанян.

Напомним, по информации СМИ, ФФКА не хотели приглашать 22-летнюю спортсменку в сборную страны из-за смены фамилии Бабасян на Медведева.

Ранее Медведева рассказала о реакции близких на её откровенную фотосессию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить