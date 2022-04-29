Стало известно, какую часть доходов Мамаев будет отдавать бывшей супруге Алане в качестве алиментов

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Пресненский районный суд Москвы исправил арифметическую ошибку в решении по иску Аланы Мамаевой, бывшей супруги футболиста «Химок» Павла Мамаева.
Стало известно, какую часть доходов Мамаев будет отдавать бывшей супруге Алане в качестве алиментов
  • РИА Новости

«Суд постановил исправить допущенную в резолютивной части решения арифметическую ошибку, указать «1/6 заработка или иного дохода ежемесячно» вместо указанной 1/3», — цитирует ТАСС адвоката спортсмена Игоря Бушманова.

До этого появилась информация, что футболисту придётся отдавать 1/3 своих доходов в виде алиментов.

Ранее Мамаева пожаловалась, что бывший муж заблокировал её во всех соцсетях и мессенджерах и называет дьяволом.

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