Шестёркин претендует на звание лучшего вратаря НХЛ по итогам сезона

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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин является главным претендентом на «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу по итогам сезона.
Шестёркин претендует на звание лучшего вратаря НХЛ по итогам сезона
  • AP

16 из 17 экспертов поставили Шестёркина на первое место, сообщает официальный сайт НХЛ. Россиянин набрал 84 очка по схеме 5-4-3-2-1. На второе место специалисты поставили шведа Якоба Маркстрёма из «Калгари Флэймз», замкнул тройку датчанин Фредерик Андерсен из «Каролины Харрикейнз».

В сезоне-2021/22 Шестёркин провёл 53 матча за «Рейнджерс» и отстоял шесть игр на ноль.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд Александра Могильного и Павла Буре по результативной серии в НХЛ среди россиян.

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