Шестёркин претендует на звание лучшего вратаря НХЛ по итогам сезона

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин является главным претендентом на «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу по итогам сезона.

16 из 17 экспертов поставили Шестёркина на первое место, сообщает официальный сайт НХЛ. Россиянин набрал 84 очка по схеме 5-4-3-2-1. На второе место специалисты поставили шведа Якоба Маркстрёма из «Калгари Флэймз», замкнул тройку датчанин Фредерик Андерсен из «Каролины Харрикейнз».

В сезоне-2021/22 Шестёркин провёл 53 матча за «Рейнджерс» и отстоял шесть игр на ноль.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд Александра Могильного и Павла Буре по результативной серии в НХЛ среди россиян.