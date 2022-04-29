Шестёркин претендует на звание лучшего вратаря НХЛ по итогам сезона
- AP
16 из 17 экспертов поставили Шестёркина на первое место, сообщает официальный сайт НХЛ. Россиянин набрал 84 очка по схеме 5-4-3-2-1. На второе место специалисты поставили шведа Якоба Маркстрёма из «Калгари Флэймз», замкнул тройку датчанин Фредерик Андерсен из «Каролины Харрикейнз».
В сезоне-2021/22 Шестёркин провёл 53 матча за «Рейнджерс» и отстоял шесть игр на ноль.
Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд Александра Могильного и Павла Буре по результативной серии в НХЛ среди россиян.