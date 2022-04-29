Баскетболистки курского «Динамо» впервые выиграли чемпионат России

Курское «Динамо» одержало победу над екатеринбургским УГМК и стало чемпионом России по баскетболу среди женщин.

Встреча прошла в Курске и завершилась со счётом 76:58.

В составе победительниц самыми результативными стали Елизавета Шабанова (13 очков и 10 подборов) и Юлия Козик (13 очков). У гостей 16 дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов оформила Мария Вадеева, а также 16 результативных баллов в свой актив записала Мария Попова.

Таким образом, «Динамо» впервые завоевало золотые медали чемпионата страны. Предыдущие пять лет курский коллектив всегда уступал в финале УГМК.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ.