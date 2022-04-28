«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» не выявили победителя в перенесённом матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.

На 60-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Маркоса Алонсо, а через две минуты Криштиану Роналду восстановил равенство. Для португальца этот гол стал 17-м в этом сезоне национального первенства.

«Челси» набрал 66 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. Манкунианцы с 55 очками — на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Томас Тухель не планирует покидать лондонский клуб.