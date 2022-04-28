Грачёва прошла во второй круг турнира WTA 1000 в Мадриде

Россиянка Варвара Грачёва оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, обыграв француженку Ализе Корне.

Встреча продолжалась два часа 43 минуты и завершилась со счётом 1:6, 7:5, 7:5.

Грачёва допустила три двойные ошибки, четыре раза подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19. Корне ошиблась на подаче шесть раз, подала пять эйсов и выполнила шесть брейк-пойнтов.

Во втором круге российская теннисистка сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Мадриде.