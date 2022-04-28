Сейм Латвии отстранил спортсменов от участия в соревнованиях России и Белоруссии

Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в национальных соревнованиях России и Белоруссии.

Как сообщает официальный сайт парламента Латвии, 28 апреля в заключительном чтении были приняты поправки к Закону о спорте. Запрет распространяется на спортивные команды, которые были зарегистрированы в Латвии, и касается международных лиг.

Отмечается, что спортсменам запрещено участвовать в турнирах, которые проходят на территории России и Белоруссии. В случае нарушения запрета атлеты не смогут получать средства из государственного бюджета на расходы, связанные с тренировками и соревнованиями, а также не будут претендентами на включение в сборные Латвии.

Ранее сообщалось, что власти Италии требуют провести турнир серии «Мастерс» в Риме без участия российских и белорусских теннисистов.