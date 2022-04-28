«Аланию» оштрафовали на 95 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом» в четвертьфинале КР

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Алания» оштрафована на 95 тыс. рублей после матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Болельщики «Алании» бросали бутылки в техническую зону «Зенита» — штраф 20 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей «Алания» оштрафована на 25 тыс. рублей, а также пять игроков клуба и их тренер получили предупреждения — штраф 50 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что красно-жёлтые в Грозном обыграли «Зенит» в серии пенальти и вышли в полуфинал турнира. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а серия одиннадцатиметровых закончилась в пользу хозяев — 6:5.

Ранее Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли был оштрафован по итогам эпизода с болельщицей ЦСКА во время матча четвертьфинала КР.