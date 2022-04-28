«Аланию» оштрафовали на 95 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом» в четвертьфинале КР

Короткая ссылка
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Алания» оштрафована на 95 тыс. рублей после матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 1/4 финала Кубка России.
«Аланию» оштрафовали на 95 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом» в четвертьфинале КР
  • РИА Новости

«Болельщики «Алании» бросали бутылки в техническую зону «Зенита» — штраф 20 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей «Алания» оштрафована на 25 тыс. рублей, а также пять игроков клуба и их тренер получили предупреждения — штраф 50 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что красно-жёлтые в Грозном обыграли «Зенит» в серии пенальти и вышли в полуфинал турнира. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а серия одиннадцатиметровых закончилась в пользу хозяев — 6:5.

Ранее Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли был оштрафован по итогам эпизода с болельщицей ЦСКА во время матча четвертьфинала КР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить