The Athletic: Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп продлил трудовое соглашение с клубом.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в Twitter, немецкий специалист и его помощники продлили контракты до 2026-го года.

Изначально соглашения действовали до 2024-го года. Причём до этого появлялась информация, что Клопп покинет клуб после сезона-2023/24 и возьмёт паузу в карьере. Однако он изменил решение, вдохновившись борьбой команды за четыре трофея в нынешнем сезоне.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Он выиграл с командой пять трофеев. В том числе он привёл команду к победам в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

Ранее главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о поражении от «Ливерпуля» в первом матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов.