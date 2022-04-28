The Athletic: Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп продлил трудовое соглашение с клубом.
The Athletic: Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
  • AP

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в Twitter, немецкий специалист и его помощники продлили контракты до 2026-го года.

Изначально соглашения действовали до 2024-го года. Причём до этого появлялась информация, что Клопп покинет клуб после сезона-2023/24 и возьмёт паузу в карьере. Однако он изменил решение, вдохновившись борьбой команды за четыре трофея в нынешнем сезоне.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Он выиграл с командой пять трофеев. В том числе он привёл команду к победам в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

Ранее главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о поражении от «Ливерпуля» в первом матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

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