В Армении не видят смысла в приглашении фигуристки Медведевой в сборную страны

Президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян заявила, что никто не собирается приглашать в национальную команду двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Мы не хотели её приглашать, не было ничего такого. Какой смысл приглашать её, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению», — цитирует Степанян Metaratings.

По её словам, в стране есть свои фигуристки, которые не меняют свою фамилию и не бояться выступать под армянским флагом. Кроме того, глава ФФКА добавила, что Армения не намерена приглашать российских фигуристов после их отстранения от соревнований под эгидой ISU.

Отцом Медведевой является армянский бизнесмен Арман Бабасян.

Ранее Медведева рассказала о реакции близких на её откровенную фотосессию.