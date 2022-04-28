Кавазашвили: Глушаков необходим «Спартаку», с ним команда не была бы десятой

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что полузащитника «Химок» Дениса Глушакова нужно вернуть в московский клуб.
Кавазашвили: Глушаков необходим «Спартаку», с ним команда не была бы десятой
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«На мой взгляд, Глушаков — не враг «Спартака» и точно не против вернуться. Нам же нужен игрок, который поведёт «Спартак» вперёд. Может, с ним «Спартак» не был бы сейчас на десятом месте», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Он добавил, что Глушаков когда-то давно допустил ошибку, начав конфликт с Массимо Каррерой. По мнению ветерана, это уже позади, пора забыть прошлые ошибки.

После 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятую строчку турнирной таблицы с 31 очком. Лидером является «Зенит», в активе которого 58 очков.

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