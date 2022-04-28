Собянин наградил чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине
- РИА Новости
«Поздравляю с победой. Очень сложные соревнования, в которых вам пришлось участвовать. Если взять общее количество медалей, завоёванных нашей командой, мы достигли прекрасного результата. Второе место в мире!» — цитирует Собянина ТАСС.
Мэр Москвы также вручил награды тренерам спортсменов. Он отметил, что олимпийцы «отстояли честь Москвы».
По решению Собянина, размер премиальных выплат составит 4 млн рублей для олимпийских чемпионов, 2,5 млн рублей — для серебряных призёров, 1,7 млн рублей — для бронзовых призёров. Тренеры, подготовившие спортсменов, получат 50% от суммы выплаты призёрам Олимпийских игр в Пекине.
Ранее Этери Тутберидзе выступила с речью на встрече российских олимпийцев с мэром Москвы Сергеем Собяниным.