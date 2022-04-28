Собянин наградил чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей и призёров зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Собянин наградил чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине
  • РИА Новости

«Поздравляю с победой. Очень сложные соревнования, в которых вам пришлось участвовать. Если взять общее количество медалей, завоёванных нашей командой, мы достигли прекрасного результата. Второе место в мире!» — цитирует Собянина ТАСС.

Мэр Москвы также вручил награды тренерам спортсменов. Он отметил, что олимпийцы «отстояли честь Москвы».

По решению Собянина, размер премиальных выплат составит 4 млн рублей для олимпийских чемпионов, 2,5 млн рублей — для серебряных призёров, 1,7 млн рублей — для бронзовых призёров. Тренеры, подготовившие спортсменов, получат 50% от суммы выплаты призёрам Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Этери Тутберидзе выступила с речью на встрече российских олимпийцев с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить