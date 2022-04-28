Эмери: в ответном матче «Вильярреала» с «Ливерпулем» всё будет иначе

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Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о поражении от английского «Ливерпуля» в первом матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

«В полуфиналах приходится играть против таких вот сильных соперников, которые зачастую находятся в хорошей форме, как «Ливерпуль». Мы хотели победить, контролировать игру, но нам не позволили», — цитирует Эмери сайт УЕФА.

Он отметил, что его подопечным не удавалась игра впереди, но в обороне «Вильярреал» отработал достаточно хорошо, чтобы оставить себе шансы на ответную встречу.

«На нашем стадионе всё будет иначе. Мы будем создавать им намного больше проблем. Это «Ливерпуль», сильная команда, фаворит. Но мы знаем, что способны с ним тягаться, на следующей неделе шансы у нас будут», — добавил специалист.

«Ливерпуль» на своём поле обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0 благодаря автоголу Первиса Эступиньяна и мячу Садио Мане. Ответная игра между командами состоится 3 мая в Испании.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вильярреалом».

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