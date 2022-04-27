Жители Италии назвали неприемлемым решение стран Европы отказаться от газа из России
«Цены невероятно выросли, всё это неприемлемо. Правительство должно что-то сделать, оно должно вмешаться», — заявила одна из жительниц Италии.
Другой собеседник RT напомнил, что в Европе угрожают России отказом от энергоносителей, но при этом маловероятно, что европейцы смогут сделать это, так как у региона недостаточно потенциала для прогресса без этих ресурсов.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о готовности итальянской энергетической компании Eni SpA открыть рублёвый счёт в Газпромбанке в рамках требования России об оплате газа в местной валюте.
Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена приняла новые условия России по оплате газа.