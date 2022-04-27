Жители Италии назвали неприемлемым решение стран Европы отказаться от газа из России

Короткая ссылка
Жители Италии рассказали о своём отношении к решению ряда стран Европы отказаться от российского газа.

«Цены невероятно выросли, всё это неприемлемо. Правительство должно что-то сделать, оно должно вмешаться», — заявила одна из жительниц Италии.

Другой собеседник RT напомнил, что в Европе угрожают России отказом от энергоносителей, но при этом маловероятно, что европейцы смогут сделать это, так как у региона недостаточно потенциала для прогресса без этих ресурсов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о готовности итальянской энергетической компании Eni SpA открыть рублёвый счёт в Газпромбанке в рамках требования России об оплате газа в местной валюте.

Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена приняла новые условия России по оплате газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить