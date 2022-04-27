Винер-Усманова рассказала о переименовании турниров во избежание санкций

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос, какие ведутся работы для ослабления влияния санкций на отечественный спорт.

«Ведётся работа по переходу в Азиатскую лигу. Вчера, например, было совещание с Владимиром Путиным, и он сказал, что наше внимание сейчас должно быть направлено на страны Азии и Африки», — цитирует Винер-Усманову «Советский спорт».

Она отметила, что к этому уже пришли в шахматах и настольном теннисе. По её словам, чемпионат мира в ближайшее время не будет доступен для российских гимнасток и участие в азиатских турнирах является единственной возможностью выступать на международной арене.

«Все остальные соревнования — в ведении Европы. Гран-при и Кубок мира находятся в ведении FIG, эти турниры могут быть для нас закрыты, поэтому мы сидим и думаем по поводу таких моментов. Первый международный турнир состоится 30 апреля, второй турнир пройдёт 10 мая, в котором будут принимать участие иностранные и российские художественные гимнастки. Теперь турниры будут обозначать как этапы Кубка России. Вот таким образом мы хотим выходить из такой ситуации», — добавила Винер.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к соревнованиям. После этого многие спортивные федерации стали отстранять спортсменов из России от участия в международных стартах. Это же коснулось и гимнасток.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Кабаева заявила, что не готова возглавить ВФХГ вместо Винер-Усмановой.