Панарин не сыграет в ближайшем матче «Рейнджерс» с «Монреалем»

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал травму российского нападающего команды Артемия Панарина.
Панарин не сыграет в ближайшем матче «Рейнджерс» с «Монреалем»
  • AP

«Очевидно, мы собираемся дать некоторым игрокам небольшой отдых. Это хорошая возможность провернуть такой ход», — приводит слова Галлана журналист Молли Уокер в Twitter. 

По его словам, Панарин точно не сыграет с «Монреаль Канадиенс», так как игрок всё ещё восстанавливается после травмы.

Панарин получил повреждение верхней части тела в матче с «Каролина Харрикейнз» (3:4).

В этом сезоне россиянин провёл 75 матчей, в которых набрал 96 очков (22 шайбы + 74 результативные передачи). 

Ранее сообщалось, что Панарин пропустил раскатку «Рейнджерс» после полученной травмы.

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