Панарин не сыграет в ближайшем матче «Рейнджерс» с «Монреалем»
- AP
«Очевидно, мы собираемся дать некоторым игрокам небольшой отдых. Это хорошая возможность провернуть такой ход», — приводит слова Галлана журналист Молли Уокер в Twitter.
По его словам, Панарин точно не сыграет с «Монреаль Канадиенс», так как игрок всё ещё восстанавливается после травмы.
Панарин получил повреждение верхней части тела в матче с «Каролина Харрикейнз» (3:4).
В этом сезоне россиянин провёл 75 матчей, в которых набрал 96 очков (22 шайбы + 74 результативные передачи).
Ранее сообщалось, что Панарин пропустил раскатку «Рейнджерс» после полученной травмы.