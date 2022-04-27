СЭ: экс-футболист «Спартака» Ананидзе скоро объявит о завершении карьеры

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в ближайшее время объявит о завершении профессиональной карьеры.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 29-летний игрок завершит карьеру из-за хронических травм и их рецидивов, которые не позволяют ему выступать на высоком уровне.

Джано дебютировал за основу «Спартака» в 2009-м году и защищал цвета команды вплоть до 2019-го. В составе красно-белых он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

С января 2022 года хавбек выступал за тбилисское «Динамо».

Ранее в «Спартаке» сообщили, что клиника в Финляндии приостановила сотрудничество с клубом.