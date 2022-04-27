The Athletic о травме Овечкина: подозрительно напоминает нам концовку прошлого сезона

Известное издание The Athletic обратило внимание, что нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, как и в прошлом сезоне, получил травму накануне плей-офф.

«Русская машина, возможно, никогда не ломается, но похоже, что может взять небольшой технический перерыв. Алекс Овечкин, получивший повреждение «верхней части тела» в воскресном матче с «Торонто», отсутствовал на площадке во вторничном поединке с «Айлендерс», что подняло вопрос о его здоровье и возможности играть в ближайшей перспективе», — сообщает The Athletic.

Напомним, что по ходу домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто» Овечкин споткнулся о выставленную голкипером соперника Эриком Челльгреном клюшку и упал, ударившись рукой о борт. Российский нападающий был вынужден покинуть лёд, и команда доигрывала встречу без него. «Вашингтон» в серии буллитов проиграл «Мэйпл Лифс» — 3:4.

Ранее в «Кэпиталз» сообщили о состоянии Овечкина после полученной травмы.