Алдонин сомневается, что ЦСКА стоит продлевать контракт с Набабкиным

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о карьерных перспективах защитника армейцев Кирилла Набабкина.

«Продление контракта с Набабкиным — вопрос для клуба. Необходимо, чтобы игрок показывал определённый уровень. Если он его демонстрирует, то его подписывают. Сейчас не то время, чтобы сохранять футболистов ради традиций», — приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл 14 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Соглашение 35-летнего россиянина с армейцами истекает летом 2022 года.

Ранее бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход из московского клуба полузащитника Ильзата Ахметова.