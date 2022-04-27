Алдонин сомневается, что ЦСКА стоит продлевать контракт с Набабкиным

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о карьерных перспективах защитника армейцев Кирилла Набабкина.
Алдонин сомневается, что ЦСКА стоит продлевать контракт с Набабкиным
  • РИА Новости

«Продление контракта с Набабкиным — вопрос для клуба. Необходимо, чтобы игрок показывал определённый уровень. Если он его демонстрирует, то его подписывают. Сейчас не то время, чтобы сохранять футболистов ради традиций», — приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл 14 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Соглашение 35-летнего россиянина с армейцами истекает летом 2022 года.

Ранее бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход из московского клуба полузащитника Ильзата Ахметова.

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