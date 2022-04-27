Бышовец: у Кварацхелии есть хороший шанс проявить себя в «Наполи»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец поделился мнением о трансфере экс-полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«С учётом индивидуальных качеств у Хвичи есть хороший шанс проявить себя в «Наполи», но будет тяжело. Нужно не только иметь качества технаря, но и быть универсальным футболистом: обороняться, уметь проделывать большой объём работы. Тем более мы видим, с каким трудом это получается у Миранчука», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Бывший форвард киевского «Динамо» добавил, что в тренерской практике он всегда поддерживал молодых футболистов. Бышовец подчеркнул, что Хвичу ждут непростые времена адаптации в незнакомом чемпионате.

«Я с теплотой отношусь к Хвиче. Кроме добрых пожеланий я не могу сказать ничего более. Я говорю это не потому, что не верю в Кварацхелию, а потому что он должен быть готов сложным временам», — заключил Бышовец.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход Кварацхелии в «Наполи».