В Госдуме уверены, что ЦСКА должен разбираться с Боломбоем в суде

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ форварда ЦСКА и сборной России по баскетболу Джоэла Боломбоя вернуться в команду.

«Это говорит только о корысти человека. Спортсмены разные выступают. Кто-то за честь, достоинство, а кто-то и ради денег. Думаю, что в этой ситуации просто будут разбираться в судах. Если спортсмен повёл себя неадекватно по поводу контрактов, то ясно, что будут с этим разбираться», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ЦСКА направил письмо Боломбою с требованием вернуться в расположение клуба до 1 мая. Также команда потребовала от игрока 7% от годовой зарплаты за матчи Евролиги, в которых посещаемость была ограничена заполняемостью зала в 30%. В случае невыполнения требований до 28 апреля клуб обещал обратиться в суд.

28-летний форвард играет за ЦСКА и сборную России с 2018 года. На данный момент у игрока есть контракт на сезон-2021/22.

Ранее Боломбой жёстко ответил на письмо московской команды.