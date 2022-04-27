В Госдуме уверены, что ЦСКА должен разбираться с Боломбоем в суде

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ форварда ЦСКА и сборной России по баскетболу Джоэла Боломбоя вернуться в команду.
В Госдуме уверены, что ЦСКА должен разбираться с Боломбоем в суде
  • globallookpress.com

«Это говорит только о корысти человека. Спортсмены разные выступают. Кто-то за честь, достоинство, а кто-то и ради денег. Думаю, что в этой ситуации просто будут разбираться в судах. Если спортсмен повёл себя неадекватно по поводу контрактов, то ясно, что будут с этим разбираться», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ЦСКА направил письмо Боломбою с требованием вернуться в расположение клуба до 1 мая. Также команда потребовала от игрока 7% от годовой зарплаты за матчи Евролиги, в которых посещаемость была ограничена заполняемостью зала в 30%. В случае невыполнения требований до 28 апреля клуб обещал обратиться в суд.

28-летний форвард играет за ЦСКА и сборную России с 2018 года. На данный момент у игрока есть контракт на сезон-2021/22.

Ранее Боломбой жёстко ответил на письмо московской команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить