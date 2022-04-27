«Крылья Советов» возмущены работой судейской бригады Матюнина в матче с «Химками»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал работу судейской бригады во главе с Виталием Матютиным в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (1:4).

«ЭСК признала ошибки судейской бригады, которые повлияли на исход матча. Конечно, очки нам это не вернёт, но такое нельзя оставлять без внимания. Мы возмущены работой судейской бригады во главе с Матюниным», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

По его словам, «Крылья Советов» — молодая команда, которая выступает за честный футбол. Также он выразил надежду, что оставшиеся четыре тура РПЛ пройдут без судейских ошибок.

В матче 26-го тура Матюнин удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла.

«Химки» (28 очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (38) идут на седьмой позиции.

Следующим соперником самарской команды станет «Спартак». Матч состоится 1 мая. Начало — в 14:00 мск.

Ранее гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, почему клуб не делал запрос в ЭСК РФС по работе арбитров в матче 26-го тура чемпионата России с «Ростовом».