«Крылья Советов» возмущены работой судейской бригады Матюнина в матче с «Химками»
- РИА Новости
«ЭСК признала ошибки судейской бригады, которые повлияли на исход матча. Конечно, очки нам это не вернёт, но такое нельзя оставлять без внимания. Мы возмущены работой судейской бригады во главе с Матюниным», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».
По его словам, «Крылья Советов» — молодая команда, которая выступает за честный футбол. Также он выразил надежду, что оставшиеся четыре тура РПЛ пройдут без судейских ошибок.
В матче 26-го тура Матюнин удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла.
«Химки» (28 очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (38) идут на седьмой позиции.
Следующим соперником самарской команды станет «Спартак». Матч состоится 1 мая. Начало — в 14:00 мск.
Ранее гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, почему клуб не делал запрос в ЭСК РФС по работе арбитров в матче 26-го тура чемпионата России с «Ростовом».