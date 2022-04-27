Масалитин — о возможном уходе Ахметова: он не принёс много пользы ЦСКА
- РИА Новости
«В последнее время он не играет, и он не так много пользы принёс ЦСКА. Может, не в той позиции его использовали, но он не раскрылся в армейской команде. Понятно, что он молодой, но ему необходима игровая практика. Возможно, куда-то и уйдёт», — цитирует Масалитина «Чемпионат».
По его мнению, лучше начать наигрывать на позицию Ахметова молодого футболиста ЦСКА.
«Он может раскрыться и принести пользу», — заключил Масалитин.
Напомним, что контракт 24-летнего футболиста с ЦСКА истекает в июне. В сезоне-2021/22 в 19 матчах чемпионата России полузащитник забил один гол и сделал три результативные передачи.
Ранее Ахметов отказался комментировать ситуацию с новым контрактом с ЦСКА.