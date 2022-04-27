Масалитин — о возможном уходе Ахметова: он не принёс много пользы ЦСКА

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход из московского клуба полузащитника Ильзата Ахметова.
Масалитин — о возможном уходе Ахметова: он не принёс много пользы ЦСКА
  • РИА Новости

«В последнее время он не играет, и он не так много пользы принёс ЦСКА. Может, не в той позиции его использовали, но он не раскрылся в армейской команде. Понятно, что он молодой, но ему необходима игровая практика. Возможно, куда-то и уйдёт», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

По его мнению, лучше начать наигрывать на позицию Ахметова молодого футболиста ЦСКА.

«Он может раскрыться и принести пользу», — заключил Масалитин.

Напомним, что контракт 24-летнего футболиста с ЦСКА истекает в июне. В сезоне-2021/22 в 19 матчах чемпионата России полузащитник забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее Ахметов отказался комментировать ситуацию с новым контрактом с ЦСКА.

 

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