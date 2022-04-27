Салихова: не вижу смысла обращаться в ЭСК по судейству в матчах с участием «Спартака»

Гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, почему клуб не делал запрос в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по работе арбитров в матче 26-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21, 22 и 23-м турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше трэша и фарса?» — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Она также добавила, что рефери Михаил Вилков ясно объяснил философию судейства в матчах с участием «Спартака».

«Сколько он лично тогда отнял очков у команды. Думаете, он один такой, а у других светлые помыслы?! Не удивлюсь, если на Кубок нам снова поставят Иванова и Мешкова, раз они наши кармические судьи», — заключила Салихова.

«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья Мешков назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова соответственно.

Ранее Салихова рассказала о реакции иностранных специалистов на судейство в РПЛ.