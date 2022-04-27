Слушания по делу о переносе хоккейного МЧМ из России пройдут 3 мая
- AP
«Слушания будут проходить в онлайн-формате. Если не согласны с решением этого дисциплинарного комитета, будем обращаться в CAS. По взрослому чемпионату мира мы только получили документы, будем с этим разбираться тоже», — цитирует Кикнадзе РИА Новости.
По его словам, иск от ФХР по отстранению российских сборных от международных стартов и по переносу из России молодёжного чемпионата мира подан.
Слушания пройдут в онлайн-формате.
IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределённый срок и лишила Омск и Новосибирск права на проведение МЧМ-2023.
Ранее сообщалось, что ФХР обжалует решение отменить проведение чемпионата мира 2023 года в России.