Слушания по делу о переносе хоккейного МЧМ из России пройдут 3 мая

Юрист Федерации хоккея России (ФХР) Александр Кикнадзе сообщил, что дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) 3 мая проведёт слушания по делу об отстранении российских сборных от международных стартов и переносе молодёжного чемпионата мира из России.

«Слушания будут проходить в онлайн-формате. Если не согласны с решением этого дисциплинарного комитета, будем обращаться в CAS. По взрослому чемпионату мира мы только получили документы, будем с этим разбираться тоже», — цитирует Кикнадзе РИА Новости.

По его словам, иск от ФХР по отстранению российских сборных от международных стартов и по переносу из России молодёжного чемпионата мира подан.

Слушания пройдут в онлайн-формате.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределённый срок и лишила Омск и Новосибирск права на проведение МЧМ-2023.

Ранее сообщалось, что ФХР обжалует решение отменить проведение чемпионата мира 2023 года в России.