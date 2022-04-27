Тренер «Каролины» — об игре вратаря Кочеткова: приятно удивлён

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Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал успехи российского голкипера Петра Кочеткова в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.
Тренер «Каролины» — об игре вратаря Кочеткова: приятно удивлён
  • AP

«Мы приятно удивлены Петром, потому что даже представить такого не могли. Да и никто не мог. Это замечательная история», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

22-летний воспитанник пензенского хоккея одержал третью победу подряд после дебюта в НХЛ. «Каролина» в гостях переиграла со счётом 4:3 «Нью-Йорк Рейнджерс». Кочетков отразил 32 броска. Он провёл свой третий матч и второй раз вышел в стартовом составе.

Кочетков был в срочном порядке вызван из фарм-клуба «Каролины» в связи с травмой основного вратаря Фредерика Андерсена.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин из-за травмы не смог продолжить матч НХЛ против «Каролины».

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