Тренер «Каролины» — об игре вратаря Кочеткова: приятно удивлён

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал успехи российского голкипера Петра Кочеткова в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

«Мы приятно удивлены Петром, потому что даже представить такого не могли. Да и никто не мог. Это замечательная история», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

22-летний воспитанник пензенского хоккея одержал третью победу подряд после дебюта в НХЛ. «Каролина» в гостях переиграла со счётом 4:3 «Нью-Йорк Рейнджерс». Кочетков отразил 32 броска. Он провёл свой третий матч и второй раз вышел в стартовом составе.

Кочетков был в срочном порядке вызван из фарм-клуба «Каролины» в связи с травмой основного вратаря Фредерика Андерсена.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин из-за травмы не смог продолжить матч НХЛ против «Каролины».