Винисиус: «Реал» подходит к ответному матчу с высоко поднятой головой

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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4).

«Мы подходим к ответному матчу с высоко поднятой головой. Нам нужно прибавить в игре в стартовые минуты, нельзя начинать встречи с опозданием», — цитирует Винисиуса Marca.

Он также добавил, что был зол на Карло Анчелотти. При этом он отметил, что любит такие матчи, где присутствует давление.

Напомним, что встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Ответный матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Карло Анчелотти подвёл итоги матча с «Манчестер Сити».

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