Ветеран «Спартака»: при Хачатурянце был прогресс в российском судействе

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал причину проблемы судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Когда пришёл Хачатурянц, судейство в РПЛ начало стабилизироваться, судить стали более объективно и ответственно. В паре с VAR был прогресс в российском судействе. Но после того как Хачатурянц стал президентом лиги, опять начались нарушения в судейских вопросах», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

Напомним, что «Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3 в матче 26-го тура РПЛ. Судья Мешков назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова соответственно.

Ранее Зарема Салихова заявила, что иностранцы не поедут в Россию из-за плохого судейства.