Гвардиола назвал матч против «Реала» фантастическим
«Мы провели фантастическую игру против невероятной команды. Были моменты, когда они пропускали, а потом возвращались в игру. Я думаю, мы допустили это «Реалу» из-за нервной подготовки», — заявил Гвардиола после матча.
Напомним, что встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Ответный матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 4 мая. Начало — в 22:00 мск.
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