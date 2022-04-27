Гвардиола назвал матч против «Реала» фантастическим

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (4:3).

«Мы провели фантастическую игру против невероятной команды. Были моменты, когда они пропускали, а потом возвращались в игру. Я думаю, мы допустили это «Реалу» из-за нервной подготовки», — заявил Гвардиола после матча.

Напомним, что встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Ответный матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

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