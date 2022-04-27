Плющенко заявил, что потерял 30 ледовых шоу в Европе и Японии из-за санкций

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о последствиях санкций в отношении России.

«После того как у многих наших спортсменов и артистов были отменены выступления по всему миру в связи с санкциями, а у меня по Европе и Японии (мы потеряли 30 шоу), и это несмотря на то, что шоу в Турине собрали в декабре прошлого года олимпийскую арену сразу после пандемии», — написал Плющенко в Instagram*.

Напомним, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и участия в других официальных встречах.

ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Татьяна Тарасова предложила провести в России альтернативный турнир вместо этапа Гран-при.

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