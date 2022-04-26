Поздняков высказался о важности юношеских соревнований в развитии спорта России
«Мы поднимем конкуренцию на уровне резерва и подстегнём спортивную подготовку, улучшим зрелищность, укрепим связи с дружественными странами», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.
По его словам, уровень первенств сильно разнится из-за нехватки технологической и экспертной поддержки.
«Сейчас развитие юношеских соревнований — одно из важных направлений нашей общей борьбы за спортивную молодёжь и, как следствие, за будущее отечественного спорта», — добавил Поздняков.
Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.
Ранее Поздняков подверг критике решение Международной федерации плавания (FINA) об отстранении на девять месяцев российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге, который проходил в «Лужниках».