Поздняков высказался о важности юношеских соревнований в развитии спорта России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предложил сделать российские молодёжные соревнования открытыми для участия спортсменов из других стран.

«Мы поднимем конкуренцию на уровне резерва и подстегнём спортивную подготовку, улучшим зрелищность, укрепим связи с дружественными странами», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

По его словам, уровень первенств сильно разнится из-за нехватки технологической и экспертной поддержки.

«Сейчас развитие юношеских соревнований — одно из важных направлений нашей общей борьбы за спортивную молодёжь и, как следствие, за будущее отечественного спорта», — добавил Поздняков.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее Поздняков подверг критике решение Международной федерации плавания (FINA) об отстранении на девять месяцев российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге, который проходил в «Лужниках».