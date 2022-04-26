Экс-тренер сборной Узбекистана: сборная России по футболу не будет штамповать победы в AFC

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Не думаю, что переход России в Азиатскую конфедерацию пойдёт на пользу российскому футболу», — цитирует Абрамова «ВсёПроСпорт».

По его словам, сложно адаптироваться к погодным условиям в Азии, также проблематичными будут дальние перелёты.

«Австралия тоже думала, что придёт в Азиатскую конфедерацию и всё начнёт выигрывать, но это оказалось далеко не так. Россия тоже не будет штамповать победы там. Можете даже не думать, что получится лёгкая прогулка», — добавил Абрамов.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил РФС перейти в AFC.